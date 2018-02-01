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Компания бизнесмена Мамута приобрела здание кинотеатра "Пионер" за 123 млн рублей

Экономика и бизнес
1 февраля, 23:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Начальная цена лота составляла 72,5 млн рублей

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Компания "Чентромобиле-Пионер", принадлежащая бизнесмену Александру Мамуту, купила здание кинотеатра "Пионер" в Москве. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на инвестиционном портале Москвы.

По данным "СПАРК-Интерфакса", ООО "Чентромобиле-Пионер", основным видом деятельности которой является демонстрация фильмов, - дочернее предприятие A&NN Investments Limited Александра Мамута. Согласно торгам, состоявшимся 31 января, компания приобретет здание кинотеатра за более чем 123 млн рублей, хотя начальная цена лота составляла 72,5 млн рублей. Площадь объекта - 1,1 тыс. кв. м.

Организатором торгов выступил департамент по конкурентной политике столицы. Ранее здание, в котором располагается кинотеатр, принадлежало государственному унитарному предприятию "РЭМ". Помимо "Чентромобиле-Пионер", на лот претендовали еще четыре участника торгов - это "Райзинг Стар Медиа" (входит в "Синема парк" Мамута), Лямин В. В. (полный тезка владельца ООО "Кинокомпания "Пионер"), ООО "Мост" и ООО "Люкс".

Кинотеатр "Пионер" открылся в Москве в 1953 году. В 2008 году его взял в аренду бизнесмен Александр Мамут и провел в здании реставрацию. В обновленном виде кинотеатр открылся в октябре 2009 года, сейчас в нем располагается два зала по 84 места в каждом.

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