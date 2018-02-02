Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трутнев: объем инвестиций в ТОР "Южная Якутия" превосходит план в 1,5 раза

Экономика и бизнес
2 февраля, 5:54 UTC+3 НЕРЮНГРИ /Якутия/ 2, февраля. /ТАСС

Работы идут интенсивно, несмотря на сложные климатические условия, отметил вице-премьер

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЕРЮНГРИ, 2 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в территорию опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" в полтора раза превосходит план и составляет около 30 млрд рублей, сообщил в пятницу во время рабочей поездки в Нерюнгринский район Якутии вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"ТОР "Южная Якутия" реализуется существенно быстрее тех планов, которые были заложены. Объем инвестиций сегодня превосходит план в полтора раза и составляет около 30 млрд рублей. Работы идут интенсивно, несмотря на сложные климатические условия", - сказал Трутнев.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов отметил, что "планы перевыполняются с общим объемом в 10,6 млрд рублей".

ТОР "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе Якутии создана в декабре 2016 года на инвестиционных площадках угледобывающих горно-обогатительных комплексов "Инаглинский" и "Денисовский" общей площадью 23,2 тысячи гектаров. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо этого, определено 33 вида экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим ТОР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Страны
Россия
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
3
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
4
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
5
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон
6
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама