Трутнев: объем инвестиций в ТОР "Южная Якутия" превосходит план в 1,5 раза

НЕРЮНГРИ, 2 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в территорию опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" в полтора раза превосходит план и составляет около 30 млрд рублей, сообщил в пятницу во время рабочей поездки в Нерюнгринский район Якутии вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"ТОР "Южная Якутия" реализуется существенно быстрее тех планов, которые были заложены. Объем инвестиций сегодня превосходит план в полтора раза и составляет около 30 млрд рублей. Работы идут интенсивно, несмотря на сложные климатические условия", - сказал Трутнев.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов отметил, что "планы перевыполняются с общим объемом в 10,6 млрд рублей".

ТОР "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе Якутии создана в декабре 2016 года на инвестиционных площадках угледобывающих горно-обогатительных комплексов "Инаглинский" и "Денисовский" общей площадью 23,2 тысячи гектаров. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо этого, определено 33 вида экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим ТОР.