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Приложение YouTube Go для медленного интернета будет доступно в 130 странах

Экономика и бизнес
2 февраля, 16:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, февраля. /ТАСС

Приложение позволяет сохранять видеоролики в памяти телефона

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НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Приложение для мобильных телефонов YouTube Go, разработанное для использования в условиях плохого интернет-соединения, теперь будет доступно в 130 странах. Об этом сообщила видеохостинговая компания в своем официальном блоге.

Она напомнила, что приложение было представлено в прошлом году. Первой страной, в котором оно получило распространение, стала Индия. Позже доступ к тестовой версии программы получили еще 14 стран.

Полного списка государств, где можно будет скачать приложение, YouTube не приводит, однако известно, что среди них - страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки и Карибского региона. Отмечается, что компания не планирует запускать YouTube Go в местах с широким интернет-покрытием.

Приложение YouTube Go создано для просмотра роликов на видеохостинге в странах с низким покрытием мобильной интернет-связи или дорогостоящим подключением к интернету. В нем, в частности, доступны функции сохранения видеозаписей в памяти телефона для того, чтобы просмотреть их позже или поделиться с друзьями без использования интернет-соединения (посредством, например, технологии передачи данных Bluetooth). Кроме того, пользователи смогут контролировать объем записанной информации и загружать видеоролики в невысоком качестве, чтобы избежать лишних расходов.

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