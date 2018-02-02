Приложение YouTube Go для медленного интернета будет доступно в 130 странах

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Приложение для мобильных телефонов YouTube Go, разработанное для использования в условиях плохого интернет-соединения, теперь будет доступно в 130 странах. Об этом сообщила видеохостинговая компания в своем официальном блоге.

Она напомнила, что приложение было представлено в прошлом году. Первой страной, в котором оно получило распространение, стала Индия. Позже доступ к тестовой версии программы получили еще 14 стран.

Полного списка государств, где можно будет скачать приложение, YouTube не приводит, однако известно, что среди них - страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки и Карибского региона. Отмечается, что компания не планирует запускать YouTube Go в местах с широким интернет-покрытием.

Приложение YouTube Go создано для просмотра роликов на видеохостинге в странах с низким покрытием мобильной интернет-связи или дорогостоящим подключением к интернету. В нем, в частности, доступны функции сохранения видеозаписей в памяти телефона для того, чтобы просмотреть их позже или поделиться с друзьями без использования интернет-соединения (посредством, например, технологии передачи данных Bluetooth). Кроме того, пользователи смогут контролировать объем записанной информации и загружать видеоролики в невысоком качестве, чтобы избежать лишних расходов.