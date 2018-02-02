Эксперт считает маркировку товаров в ЕАЭС глобальной инвестицией в будущее членов союза

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Создание системы маркировки товаров, произведенных в странах Евразийского экономического союза, - глобальная инвестиция в будущее входящих в ЕАЭС государств. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

"Цифровая маркировка и прослеживаемость - это глобальная инвестиция государств-участниц союза в будущее каждой страны, в развитие бизнеса и здоровье граждан", - сказал он, заметив, что факт подписания соответствующего соглашения на межправительственном уровне стал адекватной и своевременной реакцией на поступающие импульсы от бизнеса и потребителей.

Ранее в пятницу главы правительств стран ЕАЭС подписали соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Документ подписан по итогам встречи премьер-министров "пятерки".

Как руководитель организации, принимавшей участие в создании концепции маркировки и прослеживаемости товаров, Дубин напомнил, что главная задача новой системы - защита жизни и здоровья граждан, а также повышение конкурентоспособности бизнеса и развитие экономик стран ЕАЭС. Кроме того, новая система позволит в режиме реального времени вести мониторинг актуальной информации о товарных рынках.

"Технология эффективно борется с контрафактным и контрабандным товаром, защищает потребителей и легальный бизнес",- заметил он.