Китай начал расследование из-за предполагаемого демпинга импортируемого из США сорго

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Китая начали расследование из-за предполагаемого демпинга и субсидирования американского сорго (злак), импортируемого в КНР. Об этом сообщило в воскресенье министерство коммерции КНР.

"Это обычное расследование в отношении методов стимулирования торговли другой страны. У нас в наличии первые явные доказательства того, что американское правительство прибегало к субсидиям для продажи сорго, - приводит официальный сайт ведомства слова главы управления по урегулированию торговых вопросов минкоммерции Ван Хэцзюня. - С 2013 года импорт этого продукта из США в Китай резко возрос, в то же время цены на него продолжили падать. В итоге был нанесен ущерб китайским производителям сорго".

По его словам, данное расследование будет проводиться в соответствии с законодательством КНР, а также нормами и правилами ВТО. Чиновник добавил, что подобные меры предприняты не по жалобе, исходящей от китайских производителей сорго, но по инициативе минкоммерции Китая на основании торговых данных, имеющихся в его распоряжении.

"Необходимо напомнить, что КНР и Соединенные Штаты - две передовые экономики мира, выступающие в отношении друг друга в качестве важных торговых партнеров, взаимодействие которых опирается на принципы обоюдной выгоды, - напомнил Ван Хэцзюнь. - Стабильное развитие китайско-американских отношений в интересах двух стран и их народов. Мы стремимся путем переговоров устранить все торгово-экономические трения с США, действуя на равноправной основе взаимного уважения".

Ожидается, что расследование завершится ровно через год, 4 февраля 2019 года, однако оно может быть продлено до 4 августа 2019 года.