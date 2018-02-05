"Русал" в 2017 году увеличил выпуск алюминия до 3,7 млн тонн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 февраля. /ТАСС/. Российская объединенная компания "Русал" в 2017 году увеличила выпуск алюминия на 0,6% - до 3,707 млн тонн. Об этом сообщается в отчете об операционных результатах компании, распространенном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).

"В четвертом квартале 2017 года производство алюминия составило 944 тыс. тонн (рост на 1,4% в квартальном исчислении). При этом на сибирские заводы пришлось 94% от общего объема выпуска", - уточняется в документе.

Объем реализации этого металла за год составил 3,955 млн тонн при увеличении на 3,6% по сравнению с предыдущим годом.

Средняя цена реализации алюминия в четвертом квартале возросла на 6,5% - до $2263 за тонну "благодаря позитивной динамике на Лондонской бирже металлов", отмечается в документе.

Объем выпуска глинозема в 2017 году составил 7,773 млн тонн (рост на 3,3%), а добыча бокситов сократилась на 4,4% - до 11,645 млн тонн.

"Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore. Активы "Русала" расположены в 13 странах на пяти континентах, на предприятиях компании работают около 61 тыс. человек. Она реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.