PMI экономики Китая в январе вырос до семилетнего максимума

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Сводный индекс деловой активности (PMI) экономики КНР в январе вырос на 0,7 до 53,7 пункта. Как говорится в опубликованном в понедельник докладе китайского делового издания Caixin, это максимальное значение за семь лет.

PMI сферы услуг на фоне ускорения темпов роста ВВП страны в январе повысился на 0,8 до 54,7 пункта, что также является наивысшим значением с мая 2012 года.

"Значительный рост активности в сфере услуг свидетельствует о том, что экономика Китая, выросшая на 6,9% по итогам 2017 года (первое ускорение темпов роста ВВП с 2010 года), дала уверенный старт в 2018 году, несмотря на опасения о ее возможном замедлении", - указывают авторы доклада.

Как отметил директор отдела макроэкономического анализа входящей в структуру Caixin Insight компании CEBM Group Чжун Чжэншэн, риски замедления сохраняются на фоне сдержанного спроса на промышленную продукцию и роста издержек сектора услуг. "Заглядывая в будущее, мы должны наблюдать за стабильностью спроса на продукцию промышленности, а также влияние роста издержек и прибыльность сферы услуг", - указал он.

По данным Caixin, инфляция производственных факторов в сфере услуг возросла до максимальных значений с апреля 2012 года, в то же время темпы роста отпускных цен были ниже и сократились по сравнению с декабрем 2017 года. Как указывается в докладе, непроизводственный сектор наращивает число сотрудников 17-й месяц подряд, что обусловлено ростом спроса.

Сфера услуг включает финансы, недвижимость, маркетинг, транспорт и розничную торговлю. По данным Государственного статистического управления КНР, на этот сектор пришлось 51,6% ВВП Китая в 2017 году, и около 58,8% от роста этого показателя.

Индекс PMI

Индекс PMI от делового издания Caixin пришел на смену индексу, который рассчитывали экономисты британского банка HSBC, и выступает альтернативой официальной статистике. Показатели Caixin и властей не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета.

Согласно опубликованному на прошлой неделе докладу Государственного статистического управления КНР, PMI непроизводственного сектора Китая в январе вырос 0,3 пункта, составив 55,3.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности сектора экономики на одном уровне. Движение индекса выше этого порога указывает на рост активности в отрасли, а ниже - говорит о ее снижении.