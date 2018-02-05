Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

PMI экономики Китая в январе вырос до семилетнего максимума

Экономика и бизнес
5 февраля, 5:13 дата обновления: 5 февраля, 5:47 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 5, февраля. /ТАСС

Сводный индекс деловой активности сферы услуг на фоне ускорения темпов роста ВВП страны повысился на 0,8 до 54,7 пункта, что также является наивысшим значением с мая 2012 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Сводный индекс деловой активности (PMI) экономики КНР в январе вырос на 0,7 до 53,7 пункта. Как говорится в опубликованном в понедельник докладе китайского делового издания Caixin, это максимальное значение за семь лет.

PMI сферы услуг на фоне ускорения темпов роста ВВП страны в январе повысился на 0,8 до 54,7 пункта, что также является наивысшим значением с мая 2012 года.

"Значительный рост активности в сфере услуг свидетельствует о том, что экономика Китая, выросшая на 6,9% по итогам 2017 года (первое ускорение темпов роста ВВП с 2010 года), дала уверенный старт в 2018 году, несмотря на опасения о ее возможном замедлении", - указывают авторы доклада.

Как отметил директор отдела макроэкономического анализа входящей в структуру Caixin Insight компании CEBM Group Чжун Чжэншэн, риски замедления сохраняются на фоне сдержанного спроса на промышленную продукцию и роста издержек сектора услуг. "Заглядывая в будущее, мы должны наблюдать за стабильностью спроса на продукцию промышленности, а также влияние роста издержек и прибыльность сферы услуг", - указал он.

По данным Caixin, инфляция производственных факторов в сфере услуг возросла до максимальных значений с апреля 2012 года, в то же время темпы роста отпускных цен были ниже и сократились по сравнению с декабрем 2017 года. Как указывается в докладе, непроизводственный сектор наращивает число сотрудников 17-й месяц подряд, что обусловлено ростом спроса.

Сфера услуг включает финансы, недвижимость, маркетинг, транспорт и розничную торговлю. По данным Государственного статистического управления КНР, на этот сектор пришлось 51,6% ВВП Китая в 2017 году, и около 58,8% от роста этого показателя.

Индекс PMI

Индекс PMI от делового издания Caixin пришел на смену индексу, который рассчитывали экономисты британского банка HSBC, и выступает альтернативой официальной статистике. Показатели Caixin и властей не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета.

Согласно опубликованному на прошлой неделе докладу Государственного статистического управления КНР, PMI непроизводственного сектора Китая в январе вырос 0,3 пункта, составив 55,3.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности сектора экономики на одном уровне. Движение индекса выше этого порога указывает на рост активности в отрасли, а ниже - говорит о ее снижении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов заявил о возможной потере Великобританией статуса "убежища для богатых"
2
Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама