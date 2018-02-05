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Минстрой назвал замечания Счетной палаты основанными на устаревших данных

Экономика и бизнес
5 февраля, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

В заявлении ведомства отмечается, что на 9 января 2018 года план по благоустройству общественных и дворовых пространств выполнен на 103%

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минстрой России изучил замечания Счетной палаты, касающиеся реализации проектов по формированию городской среды и арендному жилью, и считает их основанными на устаревших и промежуточных данных. Об этом говорится в официальном заявлении министерства.

"Данные, которые приводятся Счетной палатой, устаревшие - это промежуточные результаты на разные даты: 1 октября, 1 ноября и ожидаемые прогнозы на 1 января 2018 года - причем данные прогноза уже говорили об уровне исполнения более 98%", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что на 9 января 2018 года план по благоустройству общественных и дворовых пространств выполнен на 103%.

Что касается выполнения проекта "Ипотека и арендное жилье" и программы "Стимулирование программ развития жилищного строительства", то Минстрой намерен рассмотреть и предоставить свою позицию в Счетную палату до 15 марта. При этом вызвавшую сомнения эффективность исполнения подпрограммы ФЦП "Жилище" в 2016 году Минстрой объясняет перевыполнением планового целевого показателя - вводом 4,15 млн кв. м жилья вместо запланированных 1,1 млн кв. м.

Ранее Счетная палата по результатам проверки сообщила, что Минстрой не обеспечил надлежащий контроль за реализацией приоритетных проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Ипотека и арендное жилье". В частности, министерство не обеспечило в 2016-2017 годах соответствующую подготовку к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", что в итоге привело к многочисленным недостаткам и нарушениям, в том числе низкому уровню освоения бюджетных средств и невыполнению запланированных показателей.

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