"Роснефть" не ведет переговоров об участии в разработке месторождения Азар в Иране

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская нефтяная компания "Роснефть" не ведет переговоров о вхождении в проект по разработке месторождения Азар в Иране, но в целом заинтересована в развитии сотрудничества с иранскими партнерами, сообщил ТАСС представитель компании.

Ранее иранское агентство ISNA сообщило, что PEDEC (Иранская нефтяная инженерно-девелоперская компания, "дочка" иранской NIOC) ведет переговоры с "Роснефтью" о вхождении в проект по разработке месторождения Азар.

"Роснефть" не ведет переговоров о вхождении в проект Азар. Вместе с тем компания заинтересована в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с иранскими партнерами по ключевым направлениям деятельности, включая разведку и добычу, оказание сервисных услуг, локализацию технологий и обучение кадров", - сказал собеседник агентства. По его словам, соответствующее соглашение "Роснефть" подписала с компанией National Iranian Oil Company (NIOC) в ноябре 2017 года.