В Сингапуре открывается один из крупнейших в Азии авиасалонов

СИНГАПУР, 6 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших в Азии международных авиационных салонов Singapore Airshow 2018 открывается во вторник в Сингапуре. Как сообщили ТАСС в организационном комитете, свои последние разработки в гражданской и военных сферах представят более 1 тыс. компаний из 50 стран. В это число входят 65 компаний из 100 ведущих мировых производителей аэрокосмической техники.

По словам организаторов выставки, "примерно 70% участников - крупнейшие игроки на аэрокосмическом рынке", среди которых Airbus, Boeing, Rolls-Royce, а также Lockheed Martin. В частности, специалисты и посетители смогут увидеть новейший лайнер Airbus A350-1000 - удлиненную версию самолета A350-900. В корпорации сообщили, что в конце прошлого года пакет заказов на подобные новые самолеты составил 169 единиц. Организаторы также отметили, что на выставке будут представлены новейшие образцы беспилотных летательных аппаратов, а также систем обеспечения полетов.

Кроме того, запланированы показательные выступления пилотов ВВС Индонезии, Малайзии, Республики Корея, Сингапура, США, а также Таиланда. Организаторы ожидают, что выставку, которая пройдет с 6 по 11 февраля, посетят около 130 тыс. человек.

Российская экспозиция

Российскую авиакосмическую промышленность представляют шесть компаний, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, холдинг "Вертолеты России" (входит в состав госкорпорации "Ростех"), Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") и "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева". Российская экспозиция представлена в основном моделями и макетами военных и гражданских летательных аппаратов, а также спутников. На статической экспозиции салона представлен самолет "Сухой Суперджет-100".

В экспозиции ОАК представлены модели самолетов, многие из них применялись ВКС РФ в антитеррористической операции в Сирии. В частности, это фронтовой бомбардировщик Су-34, многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С, палубные истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Модели всех этих летательных аппаратов демонстрируются с авиационными средствами поражения. Кроме того, в экспозиции отведено место и истребителю МиГ-35, продвигаемому в настоящее время на мировой рынок.

Из винтокрылых летательных аппаратов "Вертолеты России", помимо гражданских машин, демонстрируют модели военно-транспортного вертолета Ми-171Ш, ударного вертолета Ми-28НЭ и транспортно-боевого вертолета Ми-35М.

Вместе с тем сильный снегопад в Москве, начавшийся 3 февраля, внес существенные коррективы в работу российской делегации на авиасалоне. Представители некоторых российских компаний не смогли вовремя прилететь в Сингапур из-за задержки рейсов, вылетающих из Москвы.