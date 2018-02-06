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В Токио не считают тревожной ситуацию с падением фондовых индексов

Экономика и бизнес
6 февраля, 5:00 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, февраля. /ТАСС

Члены японского кабмина подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией на биржах

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ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии тщательно следит за резким падением индексов на фондовых биржах, однако не считает, что ситуация в экономике страны ухудшается. Об этом заявили во вторник в Токио ведущие члены японского кабинета министров, отвечающие за экономические вопросы.

"Мы внимательно отслеживаем движения рынка, - сказал на пресс-конференции в японской столице министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. - Однако прибыли японских компаний находятся сейчас на рекордно высоком уровне. Мы не считаем, что ситуация в экономике ухудшается".

"На фондовом рынке бывает всякое, но важно, что хозяйственные показатели у нашего бизнеса становятся лучше", - заявил на другой пресс-конференции в Токио заместитель премьер-министра, министр финансов Таро Асо.

По состоянию на 10:25 по местному времени (04:25 мск) ключевой индекс Nikkei Токийской фондовой биржи упал на 4,8% до уровня 21,594 тыс. пунктов. Инвесторы активно продают акции под влиянием крупнейшего в истории падения ведущего для США индекса Dow Jones, зафиксированного накануне в Нью-Йорке. По итогам торгов этот показатель потерял 1,175 тыс. пунктов или 4,6%.

По оценкам аналитиков, опасения инвесторов вызваны перспективой роста инфляции в США, а также повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка. Как отмечают эксперты телекомпании CNN, со 2 февраля основной показатель промышленной активности в США потерял все позиции, завоеванные с начала 2018 года. Резкая смена настроений на фондовой бирже противоречит заявлениям президента Дональда Трампа и Белого дома о беспрецедентно прочной основе дальнейшего роста американской экономики.

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