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Ингушетия и Катар договорились о создании рабочей группы по продвижению инвестпроектов

Экономика и бизнес
6 февраля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров надеется на то, что решение о создание рабочей группы будет способствовать сотрудничеству сторон

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Решение о создании рабочей группы по продвижению совместных инвестиционных проектов Ингушетии и Катара было принято в ходе встречи в Дохе делегации северокавказской республики с руководством Торгово-промышленной палаты (ТПП) Катара. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.

"Делегация Ингушетии в ходе встречи с руководством ТПП Катара представила инвестиционный потенциал республики, по итогам встречи стороны договорились о создании совместной рабочей группы по продвижению совместных проектов на территории Ингушетии", - сообщили в пресс-службе.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выразил уверенность в том, что решение о создании рабочей группы будет способствовать сотрудничеству сторон. "Уверен, что создание рабочей группы положит начало эффективному сотрудничеству в таких областях как агропромышленный комплекс, малый бизнес, туризм и жилищное строительство. Эти направления на сегодняшний день являются ключевыми для развития экономики региона", - цитирует Евкурова пресс-служба.

Евкуров также отметил, что среди льгот, которые сегодня действуют для инвесторов в Ингушетии, - полное освобождение от налога на имущество, снижение налога на прибыль до 12,5%, а также скидка в размере 95% на аренду земли.

Делегация Ингушетии во главе с Юнус-Беком Евкуровым накануне прибыла в Доху для участия в Днях Республики Ингушетия в Катаре, которые продлятся с 5 по 8 февраля. В рамках поездки запланирована большая программа мероприятий в сфере экономики и культуры, в том числе презентация инвестиционного потенциала республики.

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