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Миллиардер Карл Айкан сравнил фондовый рынок с "казино на стероидах"

Экономика и бизнес
6 февраля, 23:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, февраля. /ТАСС

Однако, по мнению бизнесмена, "час взрыва" еще не настал

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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Нынешняя лихорадка на фондовых биржах еще не конец мира, но предвестник крупных потрясений, которые произойдут не сейчас. Такое мнение высказал во вторник телеканалу CNBC американский миллиардер Карл Айкан.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время инвесторам предлагается чрезмерное количество экзотических продуктов, которые привлечены под заемные средства и способны в определенный момент взорвать фондовый рынок изнутри. Миллиардер сравнил подобное состояние с "казино на стероидах". Наиболее опасными он назвал биржевые индексные инструменты (exchange-traded fund), сравнив их с "линиями разлома", способными обусловить тектонические потрясения на Уолл-стрит. "Это только начало раскатов грохота", - предупредил инвестор.

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"В один момент все это взорвется изнутри", - предупредил Айкан. С его точки зрения, последствия "могут оказаться хуже, чем в 1929 году", когда шоковые потрясения на фондовом рынке привели к усугублению Великой депрессии.

"Рынок теперь стал гораздо более опасным местом", - продолжил предприниматель, назвав нынешнюю волатильность предвестником серьезных проблем. "Она [волатильность] о чем-то говорит, о чем-то предупреждает", - добавил Айкан. "Не думаю, что час взрыва настал", - добавил миллиардер, предположив скорую смену вектора развития ситуации на рынке. "Я не считаю, что это начало конца", - резюмировал он.

В понедельник было зафиксировано резкое падение котировок на американских рынках. Вслед за американским промышленным индексом Dow Jones, который обрушился по итогам торговой сессии 5 февраля на рекордные 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%), и индексом S&P 500, упавшим на 4,1% - дo 2 649 пунктов, японский Nikkei обвалился во вторник утром на 7%, китайские биржевые индикаторы снизились на 2%. Российские индексы при открытии торгов во вторник также отреагировали на мировой негатив ощутимым снижением. В настоящий момент Dow Jones поднялся с начала торговой сессии на 0,70%, до 24517,32 пункта.

81-летний Карл Айкан родился и вырос в Нью-Йорке, бизнесом занялся в 1961 году и с тех пор работал на руководящих должностях и владел долями в таких крупных компаниях, как Texaco, Western Union, Viacom, Revlon, Time Warner, Motorola, Dell, Netflix, Apple и eBay. Миллиардер, ведущий активную благотворительную деятельность, занимает 65-ю строку в списке самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $16,8 млрд.

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