Титов предлагает не приостанавливать подозрительные банковские операции до 5 млн рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов предлагает обеспечить проверку банками данных о подозрительных банковских операциях на сумму до 5 млн рублей без приостановки операции и блокировки счета. Об этом говорится в презентации бизнес-омбудсмена к совещанию по реабилитации клиентов кредитных организаций.

Проверка операции на сумму до 5 млн рублей без приостановки операций по счету может проводиться до трех раз в течение года, в рамках взаимодействия с ФНС России, предлагает бизнес-омбудсмен.

"Это позволит снизить затраты банка на необходимые процедуры проверки и в целом увеличит достоверность данных, которые собирает банк, а для добросовестного предпринимателя значительно снизит временные и финансовые затраты на доказывание своей добросовестности", - говорится в предложениях уполномоченного.

Сейчас, согласно методическим рекомендациям ЦБ, банки могут отказывать в проведении операций, имеющих признаки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ ФТ). Если впоследствии эти риски не подтвердились, банк должен сообщить об этом в Росфинмониторинг для исключения клиента из списка клиентов с высокой степенью риска ОД/ФТ.

Большие трудности малого бизнеса

От приостановки операций страдают, в частности, малые и средние предприятия, следует из презентации уполномоченного: обслуживание клиентов с малыми остатками на счетах нерентабельно для банков, а риски комплаенса у таких клиентов высоки, что увеличивает издержки банков.

В результате в 2017 году было приостановлено более 500 тыс. операций по счетам, и не все клиенты были включены в "черный список", отмечают в службе бизнес-омбудсмена.

"В основном это микро- и малый бизнес, средний бизнес тоже, естественно, страдает. Любая хозяйственная операция, которая, как сотруднику [банка] кажется, не соответствует виду деятельности [предприятия], может повлечь приостановку счета <...>, блокируют, и идите в другой банк. Этим грешат в том числе крупнейшие госбанки", - пояснила журналистам руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович.

По данным Росфинмониторинга, в двух тысячах случаев из 600 тыс. клиентам удалось оспорить блокировку счета. При этом, по оценкам Алехнович, около 80% из заблокированных операций попадают под предлагаемый лимит 5 млн рублей и совершались добросовестными предпринимателями.

При этом время приостановки операций, которое добросовестное малое предприятие тратит на реабилитацию, может быть критичным для бизнеса, отмечают там.

"[Банк] вынужден приостановить, и только потом начинать разбираться. Причем по срокам нет никаких нормативов. А для бизнеса даже пять дней - это потеря госконтракта, клиента, или еще хуже - если он не выплатил зарплату, это уголовное дело", - рассуждает Алехнович.

При этом зачастую банки дублируют функции при проверке контрагентов и операций с Федеральной налоговой службой, не имея при этом доступа к соответствующей информации, отмечается в презентации уполномоченного.

"[Счет могут заблокировать, если предприятие] не платит налоги в соответствии со среднесписочным составом - а может у него другой счет, другое юрлицо, как это бывает в нашей практике. То есть идет подмена налогового контроля - не может банковский клерк владеть тем объемом информации, которым владеет налоговый инспектор", - считает Алехнович.

30 марта начнет работу межведомственная комиссия при Банке России, которая будет рассматривать жалобы "отказников", которые считают, что им приостановили операции или отказали в открытии счета безосновательно. Бизнес-омбудсмен предлагает включить в эту комиссию представителей бизнеса и уполномоченного, что позволит подтверждать деловую репутацию предпринимателя и давать экспертную оценку обоснованности операций.

"Мы не справимся с потоком обращений, если не ввести лимит, в пределах которого банк обращается в ФНС, которая подтверждает, что налогоплательщик нормальный, и не приостанавливает счет", - заключила Алехнович.