Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Титов предлагает не приостанавливать подозрительные банковские операции до 5 млн рублей

Экономика и бизнес
7 февраля, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

По мнению бизнес-омбудсмена, это позволит снизить затраты банка на необходимые процедуры проверки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов предлагает обеспечить проверку банками данных о подозрительных банковских операциях на сумму до 5 млн рублей без приостановки операции и блокировки счета. Об этом говорится в презентации бизнес-омбудсмена к совещанию по реабилитации клиентов кредитных организаций.

Проверка операции на сумму до 5 млн рублей без приостановки операций по счету может проводиться до трех раз в течение года, в рамках взаимодействия с ФНС России, предлагает бизнес-омбудсмен.

"Это позволит снизить затраты банка на необходимые процедуры проверки и в целом увеличит достоверность данных, которые собирает банк, а для добросовестного предпринимателя значительно снизит временные и финансовые затраты на доказывание своей добросовестности", - говорится в предложениях уполномоченного.

Сейчас, согласно методическим рекомендациям ЦБ, банки могут отказывать в проведении операций, имеющих признаки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ ФТ). Если впоследствии эти риски не подтвердились, банк должен сообщить об этом в Росфинмониторинг для исключения клиента из списка клиентов с высокой степенью риска ОД/ФТ.

Большие трудности малого бизнеса

От приостановки операций страдают, в частности, малые и средние предприятия, следует из презентации уполномоченного: обслуживание клиентов с малыми остатками на счетах нерентабельно для банков, а риски комплаенса у таких клиентов высоки, что увеличивает издержки банков.

В результате в 2017 году было приостановлено более 500 тыс. операций по счетам, и не все клиенты были включены в "черный список", отмечают в службе бизнес-омбудсмена.

"В основном это микро- и малый бизнес, средний бизнес тоже, естественно, страдает. Любая хозяйственная операция, которая, как сотруднику [банка] кажется, не соответствует виду деятельности [предприятия], может повлечь приостановку счета <...>, блокируют, и идите в другой банк. Этим грешат в том числе крупнейшие госбанки", - пояснила журналистам руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович.

По данным Росфинмониторинга, в двух тысячах случаев из 600 тыс. клиентам удалось оспорить блокировку счета. При этом, по оценкам Алехнович, около 80% из заблокированных операций попадают под предлагаемый лимит 5 млн рублей и совершались добросовестными предпринимателями.

При этом время приостановки операций, которое добросовестное малое предприятие тратит на реабилитацию, может быть критичным для бизнеса, отмечают там.

"[Банк] вынужден приостановить, и только потом начинать разбираться. Причем по срокам нет никаких нормативов. А для бизнеса даже пять дней - это потеря госконтракта, клиента, или еще хуже - если он не выплатил зарплату, это уголовное дело", - рассуждает Алехнович.

При этом зачастую банки дублируют функции при проверке контрагентов и операций с Федеральной налоговой службой, не имея при этом доступа к соответствующей информации, отмечается в презентации уполномоченного.

"[Счет могут заблокировать, если предприятие] не платит налоги в соответствии со среднесписочным составом - а может у него другой счет, другое юрлицо, как это бывает в нашей практике. То есть идет подмена налогового контроля - не может банковский клерк владеть тем объемом информации, которым владеет налоговый инспектор", - считает Алехнович.

30 марта начнет работу межведомственная комиссия при Банке России, которая будет рассматривать жалобы "отказников", которые считают, что им приостановили операции или отказали в открытии счета безосновательно. Бизнес-омбудсмен предлагает включить в эту комиссию представителей бизнеса и уполномоченного, что позволит подтверждать деловую репутацию предпринимателя и давать экспертную оценку обоснованности операций.

"Мы не справимся с потоком обращений, если не ввести лимит, в пределах которого банк обращается в ФНС, которая подтверждает, что налогоплательщик нормальный, и не приостанавливает счет", - заключила Алехнович.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW
2
Источник: замминистра здравоохранения Татарстана Шишмарева найдена мертвой у себя дома
3
В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане
4
Почему мир в восторге от запуска ракеты Илона Маска
5
В список желающих вернуться в Россию из Великобритании бизнесменов вошли 16 человек
6
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
7
Источник: выемка документов проходит в ряде министерств Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама