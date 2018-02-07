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"Автостат": треть вторичного авторынка России принадлежит отечественным маркам

Экономика и бизнес
7 февраля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Отмечается, что на российском вторичном рынке среди иномарок популярны японские, германские и корейские бренды

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Около трети российского вторичного рынка легковых автомобилей в 2017 году пришлось на отечественные марки. Соответствующие данные обнародовало в среду аналитическое агентство "Автостат".

"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", 30% российского рынка легковых автомобилей с пробегом приходится на отечественные бренды. Так, в 2017 году в нашей стране было перепродано около 1,6 млн таких машин", - говорится в материалах на сайте агентства.

Доля японских марок на российском рынке составила 27,5%, что количественно соответствует 1,46 млн единиц. Таким образом, японские автомобили остаются самыми популярными на вторичном рынке среди иномарок. Германские и корейские бренды заняли 12,8% и 11% рынка соответственно.

Также россияне предпочитают покупать подержанные автомобили американских (8,8%), французских (4,9%), чешских (1,6%) и китайских (1,1%) марок. В десятку популярных у российских покупателей на вторичном рынке также входят английские и шведские бренды (по 0,7%), информируют эксперты "Автостата".

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