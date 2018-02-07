Минсельхоз предложил механизм перевода взятых аграриями коммерческих кредитов в льготные

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в ходе совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева озвучил условия перевода коммерческих кредитов, взятых аграриями, на льготную ставку. Слова главы Минсельхоза приводит его пресс-секретарь.

Ранее сегодня Медведев предложил обсудить меры поддержки фермеров, взявших кредиты на коммерческих условиях, а не по льготной ставке. Он подчеркнул необходимость улучшения положения сельхозпроизводителей, которые взяли кредит на инвестпроект по коммерческой ставке, включая тех аграриев, у которых есть долги.

"Минсельхоз предлагает разрешить переводить коммерческие кредиты на льготную ставку при условии, что задолженность по налогам не превышает 5% от стоимости чистых активов заемщика", - предложил министр сельского хозяйства. При этом, по его словам, заемщик обязан предоставить в банк копию платежек по погашению задолженности.

Ткачев также сообщил о том, что в 2018 году в распоряжении Минсельхоза есть 13 млрд рублей на новые краткосрочные кредиты, которых хватит только на обеспечение кредитования весенних полевых работ. По состоянию на 5 февраля Минсельхоз одобрил льготные краткосрочные кредиты 3 тыс. заемщиков на общую сумму 135 млрд рублей и субсидии в объеме 8,5 млрд рублей, что в три раза превышает показатель на аналогичную дату 2017 года.

Министр подчеркнул, что в 2017 году механизм привлечения льготного кредитования работал успешно. "Механизм льготного кредитования позволил сельхозпроизводителям не отвлекать оборотные средства на обслуживание кредитов до получения возмещения из бюджета, как это было ранее. В результате мы получили настоящий кредитный бум", - сказал Ткачев.

Он отметил, что в 2017 году российские фермеры заключили почти 8 тыс. кредитных договоров на сумму 650 млрд рублей. В том числе договоры по инвестиционным кредитам были заключены на сумму 450 млрд рублей, что в три раза превышает показатель 2016 года (152 млрд рублей). На выделенные средства планируется построить 54 тепличных комплекса, 91 молочный комплекс, было модернизировано 108 перерабатывающих предприятий, приобретено более 4 тыс. единиц сельхозтехники.

По словам Ткачева, в 2017 году Минсельхоз "донастраивал" механизм льготного кредитования. В частности, регионам предоставлены полномочия определять объемы кредитования по приоритетным направлениям и максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика. Регионы также смогут определять долю льготных кредитов для фермеров, которая, согласно законодательству, не должна быть меньше 20%.