Дворкович: вопрос снижения налога на дивиденды по "Ямал-СПГ" для CNPC обсуждается

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вопрос снижения налога на дивиденды для китайского партнера "Новатэка" CNPC в рамках проекта "Ямал-СПГ" обсуждается, решения пока нет. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Пока не решен этот вопрос, обсуждается", - сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев по этой теме.

Как сообщалось еще осенью 2017 года, китайские партнеры "Новатэка" по проекту "Ямал СПГ" обращались в правительство РФ с просьбой снизить им ставку налога на дивиденды.

Китайской CNPC принадлежит 20% в "Ямал СПГ", Фонду "Шелкового пути" - 9,9%. По информации газеты "Коммерсантъ", китайские участники проекта просят о снижении налога на дивиденды с 10% до 5% - то есть до ставки, которую имеет другой партнер проекта - французская Total.

Дворкович тогда говорил, что российская сторона может пойти на такие уступки на условиях паритета с китайской стороны. Он пояснил, что в случае согласия снизить ставку налога на дивиденды китайским партнерам желательно, чтобы российским компаниям, работающим в Китае, также предоставлялись преференции.

Согласно российскому законодательству, иностранные компании платят налог на дивиденды по ставке 15% либо иной, если это предусмотрено соглашением об избежании двойного налогообложения со страной происхождения инвестора.

"Ямал СПГ" - проект по производству сжиженного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд "Шелкового пути" (9,9%). Запуск первой очереди запланирован на ноябрь, на полную мощность в 16,5 млн тонн СПГ в год проект выйдет в 2019 году.