ЦБ: законопроект о цифровых финансовых активах могут внести в Госдуму к концу квартала

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Законопроект "О цифровых финансовых активах", ранее опубликованный Минфином России, может быть внесен в Госдуму к концу первого квартала. Однако проект все еще требует обсуждений, рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу "Россия 24".

Законопроект, в частности, предусматривает определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты и майнинг. Мнения ЦБ и Минфина по законопроекту в целом совпадают, однако основное разногласие - по возможности обмена криптовалют на рубли или валюту - стороны еще обсуждают.

"Мы рассчитываем, что до конца первого квартала на площадке комитета по финансовым рынкам Госдумы мы действительно обсудим все "за" и "против", и к концу будем иметь некий законопроект, который можем представить для его прохождения и утверждения", - сказала Скоробогатова.

По ее словам, Минфин и ЦБ также единодушны в том, что механизм ICO (размещение токенов для привлечения финансирования) желательно запустить как можно быстрее. "Мы считаем, что это действительно еще требует дискуссии и обсуждения, но с точки зрения ICO как механизма и выпуска токенов, то есть то, что реальному сектору нужно, мы считаем, что такой механизм запускать точно надо, у нас здесь нет разногласий", - добавила Скоробогатова.

Ранее Минфин опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты.

Согласно документу, токены и иные цифровые финансовые активы можно будет менять на рубли, иностранную валюту и другое имущество только через оператора обмена цифровых финансовых активов. Также законопроект ограничивает сумму, на которую неквалифицированные инвесторы смогут покупать токены в рамках одного ICO (размещение токенов для привлечения финансирования) - не более 50 тыс. рублей.

Однако Минфин и Банк России до сих пор не пришли к согласию относительно возможности обмена криптовалют на рубли и другие активы. По мнению ЦБ, такие сделки должны быть разрешены только в отношении токенов. Минфин в свою очередь подчеркивает, что это не предполагает использование криптовалют в качестве средства платежа в России.

В настоящее время Минфин завершает разработку законопроекта, который определит в законодательстве понятие "денежные суррогаты" и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа. Это необходимо для защиты рубля в качестве единого законного расчетного средства в России.