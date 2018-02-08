Эксперты: цены на безрецептурные лекарства не снизятся после их появления в супермаркетах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Устойчивого понижения цен на безрецептурные лекарственные препараты, в случае если в супермаркетах разрешат их продажу, в условиях конкуренции на рынке ожидать не стоит, сказала ТАСС исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

По ее мнению, может произойти временное снижение цен только для того, чтобы "увезти наших пациентов из аптек и привезти их в супермаркеты", но пока нет "никаких оснований даже комментировать эту ситуацию".

Игнатьева отметила, что то количество безрецептурных препаратов, которое сейчас распределяется в 60 тыс. аптечных организаций, при разрешении их продажи в супермаркетах будет перераспределено среди миллиона торговых точек. И говорить об объемах поставки этих лекарств, по ее словам, неуместно. Также исполнительный директор РАСС добавила, что при продаже безрецептурных препаратов в магазинах произойдет перераспределение доходности аптечных организаций.

"Половина лекарственных препаратов - это определенная доходность аптечных организаций, ассортимент которых строго ограничен федеральным законодательством. Таким образом получается, что аптеки должны будут компенсировать ушедшие лекарственные препараты без рецептурного отпуска, в первую очередь чтобы выжить", - заявила Игнатьева.

По ее мнению, фармацевтический рынок отличается от продуктового, потому что ту функцию, которую крупные гипермаркеты выполняют большими закупками, на сегодняшний день исполняют дистрибьютеры фармацевтического рынка. Стоит ожидать рост цен на лекарственные препараты потому, что аптечные организации, которые расположены вблизи торговых точек, а это 30% всех компаний, находятся на первом месте в риске закрытия, добавила Игнатьева.

Аптеки не ждут снижения цен на безрецептурные препараты

Также во мнении, что не стоит ожидать снижения цен на безрецептурные лекарственные препараты, сходятся аптечные сети.

"Снижения цен на безрецептурные препараты ожидать не стоит. При обсуждении перспектив реализации безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах стоит помнить, что в эту категорию входят не только супермаркеты вроде "Пятерочки" и "Магнита". Значительная доля этой розницы представлена частными небольшими магазинами, не отличающимися большими объемами продаж. Соответственно, и цены на аптечный ассортимент там не могут быть ниже, чем в фармрознице. Продажи лекарств в продовольственном сегменте будут размыты по сотням тысяч точек", - убежден гендиректор аптечной сети "Ригла" Александр Филиппов.

"Условия входа в розницу для производителя жестче, чем в аптечную сеть. Производители вряд ли пойдут на понижение закупочных цен на препараты. С другой стороны мы имеем фудретейл, который привык работать с более высокой маржой, чем аптека. Захотят ли торговые сети сильно опускать наценку - большой вопрос", - считает директор по внешним коммуникациям аптечной сети "36,6" Алексей Киселев-Романов.

О законопроекте

Законопроект, разработанный Минпромторгом РФ, подразумевает получение супермаркетами упрощенной лицензии на фармацевтическую деятельность и продажу в них безрецептурных лекарственных препаратов. Документ с декабря 2017 года по 17 января 2018 года находился на общественном обсуждении. Законопроект планируется внести в правительство 1 марта.