Туристический кластер "Старорусский" полностью будет готов до конца 2018 года

СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Туристический кластер "Старорусский", который создается в Новгородской области с 2011 года, полностью будет готов до конца текущего года. Об этом сообщил ТАСС в четверг в кулуарах всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Ранее отмечалось отставание в сроках работ и освоении выделенных средств.

"Полностью кластер, думаю, будет готов к концу 2018 года, но говорить о его полноценной работе [туристического кластера], наверное, мы сможем с лета 2019 года. Дело в насыщении инфраструктурой, программой, объектами показа [для туристов]", - сказа губернатор. При этом Никитин отметил, что уже сейчас центр Старой Руссы выглядит значительно лучше.

По его словам, объем работ, предусмотренных контрактом в рамках первой очереди, в настоящее время выполнен. Отставание в сроках работ губернатор объяснил постоянной корректировкой проектных документов. Весной власти планируют провести проверку качества работ на Соборной площади, в пешеходной зоне и других объектах городского кластера. До конца текущего года предстоит провести реконструкцию набережной, на которой должны появиться смотровые площадки и спуски к воде.

Кроме того, областные власти намерены привести в порядок Водонапорную башню на Соборной площади, которая юридически не относится к туристическому кластеру и является областным объектом - здесь планируют создать детский центр юных техников. Глава региона отметил, что на создание центра будет выделено областное финансирование, но на сам кластер по программе дополнительных средств не потребуется.

Общая стоимость инвестиционного проекта по созданию кластера "Старорусский" составляет 2,749 млрд рублей, из них 1,9 млрд - частных, 610,2 млн федеральных и 214 млн рублей региональных инвестиций. Итогом реализации проекта должны стать увеличение турпотока и номерного фонда гостиниц в Старой Руссе в 1,5-2 раза, рост объема услуг более чем в два раза, создание 13 новых объектов инфраструктуры.

Финал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" проходит в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 7 по 11 февраля. Из 300 финалистов по итогам конкурса будет определено 100 победителей, которые примут участие в программе наставничества и в течение года смогут получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.