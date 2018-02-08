МИД РФ считает возмутительной блокировку банками США международных переводов РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что блокировка банковской системой США международных переводов России, в частности, задержание перевода Ассоциации рыболовства Китая за услуги российских пограничных инспекторов, возмутительна. Об этом Захарова заявила в четверг на брифинге.

"На днях минфин США задержал проходивший через один из американских банков перевод на $20 тыс. от Ассоциации океанического рыболовства Китая за услуги российских пограничных инспекторов по проверке соблюдения платных квот на промысел в нашей исключительной экономической зоне. Платеж китайских рыбаков оказался заблокированным под тем предлогом, что якобы пограничники входят в состав ФСБ, а против нее в декабре 2016 года еще администрацией Барака Обамы [бывший президент США] были введены санкции. Это абсолютно возмутительная ситуация. Возникает она не впервые", - сказала она.

По словам Захаровой, банковская система США также блокировала в 2016-2017 годах "средства Минобороны России на оплату топлива для дозаправки самолетов, которые воюют против террористов в Сирии". "Речь идет о более чем $5 млн. До сих пор эти средства не возвращены", - сообщила она.

"Как соотносятся заверения США в приверженности искоренению терроризма с тем, что они давно и явным образом препятствуют такой борьбе? Например, ВКС РФ в той же Сирии. Помимо политической оценки, фактически, они же еще и деньги наши похитили", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что в 2017 году американские власти воспрепятствовали переводу России на счет МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) долларового взноса. "Речь идет тоже о крупной сумме - $200 тыс. в программу исследований этого агентства системы ООН по лечению онкологических заболеваний", - сказала она, отметив, что препятствия, которые строят США усилиям МАГАТЭ и России по борьбе с онкологическими заболеваниями находятся "вне какого бы то ни было понимания".

"Самое главное, что все это так или иначе объясняется санкционной политикой, и еще больше запутывает представителей американского эстеблишмента в логике их действий", - заключила она.