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Усовершенствованный препарат от астмы планируют выпускать на Алтае с 2020 года

Экономика и бизнес
8 февраля, 17:56 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 8, февраля. /ТАСС

Разработка обновленного препарата была начата в 2017 году

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БАРНАУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Выпуск препарата против астмы - Сальбутамола - с усовершенствованной формулой, разработанной учеными Алтайского Государственного университета (АлтГУ) и фармкомпанией "Алтайвитамины" в Алтайском крае планируется начать с 2020 года. Потенциально, производство сможет импортозаместить весь аналогичный препарат, ввозимый в Россию из-за рубежа, сообщила в четверг корр. ТАСС декан химического факультета АлтГУ Наталья Базарнова.

"Сейчас препарат, который выпускается на предприятии, с которым мы работаем ["Алтайвитамины"], выпускается в мире во всех больших фармацевтических компаниях одинаковый, что из Англии, что из Франции, из России. Выпустив свой препарат мы фактически вытесним импортные полностью, поскольку будет пересмотрена дозировка, полезные качества препарата будут другими. Сейчас это субстанция, которая только на 50% содержит активное вещество, а вторая половина - балласт, но наш препарат будет содержать только активную субстанцию. Выпуск планируется начать в 2020 году", - сказала Базарнова.

По словам декана профильного факультета, разработка обновленного препарата была начата в 2017 году. Отработан первый этап, который включал разработку методики для разделения смесей и субстанций, что принципиально необходимо при производстве фармпрепаратов. При этом сотрудники АлтГУ работали вместе Институтом общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН и местной фармкомпанией. В перспективе необходимо будет провести доклинические и клинические исследования, встроить препарат в производство.

"Препарат для астматиков, для больных с хронической обструктивной болезнью легких - это процент довольно высокий, стабильный, - практически спрос не уменьшается. Препарат все время востребован, он и в других областях тоже используется, только в другой форме выпуска, других дозировках к примеру - при маточном кровотечении", - пояснила декан химфака.

По данным вуза, для работы над усовершенствованием препарата был приобретен уникальный аппарат - сверхкритический флюидный хроматограф в рамках проекта с фармкомпанией-партнером. Сальбутамол - в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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