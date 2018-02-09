Индекс Dow Jones к закрытию сессии в четверг упал более чем на 1000 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones к закрытию сессии в четверг упал на 1033 пункта, или на 4,15%, до отметки 23860. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 100 пунктов, или на 3,75%, до 2581, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 3,9%, или на 274 пункта, до 6777.

Наиболее значительно к завершению торговой сессии упали акции Citigroup (-3,65%), General Electric (-4,79%), Microsoft (-4,12%), Google (-3,93%). Таким образом с 26 января, когда Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных показателей, оба они обрушились примерно на 10%.

"Это, конечно, не конец света, однако ситуация неприятная", - прокомментировал обстановку на рынке главный управляющий PNC Investment Рич Гиррини. Специалист по вопросам инвестиционной стратегии в компании LPL Financing Райан Детрик задался вопросом о том, "не следует ли ожидать в будущем более высоких темпов инфляции по сравнению с теми, что сейчас прогнозируются".

Рынок начал обваливаться в прошлую пятницу после того, как американское министерство труда опубликовало положительные данные по росту заработных плат в США. Как отмечает агентство Associated Press (AP), инвесторы опасаются, что рост окладов негативно скажется на прибыли корпораций. Кроме того, многие считают это признаком более высоких темпов инфляции, что может побудить Федеральную резервную систему (ФРС) США повысить банковскую учетную ставку для сдерживания экономики. "Сейчас сильнее всего преобладает страх того, что ФРС совершит ошибку", - отмечает старший аналитик Wells Fargo Investment Скотт Рен.

Старший партнер в нью-йоркской компании Meridian Equity Partners Джонатан Карпина в свою очередь считает, что возвращения стабильности на рынке в ближайшее время ожидать не приходится. "Пыль еще не осела, и я считаю, что как покупатели, так и продавцы акций сейчас пытаются понять, чего же хочет рынок", - сообщил он агентству Reuters. С ним согласен старший менеджер компании Globalt Investments Том Мартин. "Это займет больше времени, чем многие ожидают", - заявил он AP, говоря о продолжающейся волатильности.

На нынешней неделе это уже второй случай, когда Dow Jones падает более чем на 1000 пунктов: в минувший понедельник он рухнул на рекордные 1175 пунктов (4,6%) до отметки 24345 пунктов.

Инфографика Динамика индекса Dow Jones По итогам торговой сессии 5 февраля 2018 года на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones снизился на 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%).