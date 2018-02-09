Инвестиции КНР в инфраструктуру новейших телекоммуникаций за пять лет превысили $316 млрд

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Китайское правительство совместно с национальным бизнесом за 2013-2017 годы инвестировало в объекты новейшей инфраструктуры в сфере телекоммуникаций страны 2 трлн юаней (более $316 млрд). Об этом в пятницу сообщил вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.

"За последние пять лет инвестиции КНР в новейшую инфраструктуру телекоммуникационных технологий превысили 2 трлн юаней ($316,5 млрд), <...> а число пользователей интернета в нашей стране к настоящему моменту составляет более 770 млн человек", - подчеркнул он, выступая на 1-й Всемирной конференции по таможенному регулированию.

По словам вице-премьера, Китай готов приступить к обмену опытом в этом направлении с другими государствами мира. "Обсуждение глобальных тенденций в развитии трансграничной электронной торговли, изучение правил обеспечения пограничной безопасности при совершении торговых операций и разработка эффективных всеобъемлющих мер и методов по решению насущных проблем - крайне важная задача, на что также указал генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия", - добавил Ван Ян.

Как заявил вице-премьер, китайские власти намерены продолжить оказывать активное содействие процессу глобальной интеграции и открытой, толерантной торговли.