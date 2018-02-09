Власти КЧР подпишут на форуме в Сочи соглашение о развитии сети газозаправок

ЧЕРКЕССК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Карачаево-Черкесия (КЧР) на инвестиционном форуме в Сочи в середине февраля планируют подписать соглашение с ООО "Газпром газомоторное топливо", которое занимается развитием сети газозаправочных станций в России, сообщил ТАСС министр экономического развития КЧР Алий Накохов.

"Планируем подписать соглашение с ООО "Газпром газомоторное топливо", дочерней компанией "Газпрома", которая сегодня специализируется на создании газозаправочных станций и развитию сети заправок по России. Соглашение станет первым шагом в развитии отношений региона с этой компаний", - сказал министр.

По его словам, детали соглашения, в том числе количество газозаправочных станций на территории республики и планируемый объем инвестиций, будут обсуждаться на встрече главы республики с руководством компании.

"Основная работа будет проводиться после подписания соглашения - будут определяться направления, где проходит наибольшее количество транспорта... земельные участки [под строительство]. Это работа, которая будет проходить ориентировочно в первой половине 2018 года", - добавил собеседник агентства.

Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 15-16 февраля. Он позиционируется как традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В 2017 году в форуме участвовали более 4,5 тыс. человек из 37 стран. Площадь выставки составила около 10 тыс. квадратных метров, было заключено 377 соглашений на общую сумму 490 млрд рублей.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Российского инвестиционного форума (РИФ).