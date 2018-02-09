Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обсудил с бизнесом налоговую политику и отношения с США

Экономика и бизнес
9 февраля, 17:18 UTC+3 МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

По словам главы ВТБ Андрея Костина, тема "кремлевского списка" не поднималась

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел закрытую встречу с бизнесом и членами правительства по итогам завершившегося в пятницу съезда Союза промышленников и предпринимателей. Об этом рассказал журналиста глава ВТБ Андрей Костин.

"Встреча закрытая, поэтому мы не будем детально комментировать ее итоги. Но если брать в целом спектр вопросов, то она была из двух частей: одна была посвящена внешнеполитическим факторам. Бизнесмены интересовались оценками Владимира Владимировича [Путина] внешнего состояния российско-американских отношений, положением на Украине, ситуацией в отношении с Европой", - сказал он.

На встрече поднимались вопросы налоговой системы, антимонопольного законодательства. По словам Костина, бизнесмены сами высказались на различные темы. "Начиная от того, как налоговые органы должны подходить к социальным проектам бизнеса - стадионам и прочее, и заканчивая другими вопросами, связанными с бизнес-темой", - пояснил он.

Тема "кремлевского списка" не поднималась, добавил глава ВТБ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Кремлевский список" США
Персоны
Костин, Андрей Леонидович Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
2
Скончался актер, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев
3
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
4
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Чичерова, Зарипова и еще четверо российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама