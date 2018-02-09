Путин обсудил с бизнесом налоговую политику и отношения с США

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел закрытую встречу с бизнесом и членами правительства по итогам завершившегося в пятницу съезда Союза промышленников и предпринимателей. Об этом рассказал журналиста глава ВТБ Андрей Костин.

"Встреча закрытая, поэтому мы не будем детально комментировать ее итоги. Но если брать в целом спектр вопросов, то она была из двух частей: одна была посвящена внешнеполитическим факторам. Бизнесмены интересовались оценками Владимира Владимировича [Путина] внешнего состояния российско-американских отношений, положением на Украине, ситуацией в отношении с Европой", - сказал он.

На встрече поднимались вопросы налоговой системы, антимонопольного законодательства. По словам Костина, бизнесмены сами высказались на различные темы. "Начиная от того, как налоговые органы должны подходить к социальным проектам бизнеса - стадионам и прочее, и заканчивая другими вопросами, связанными с бизнес-темой", - пояснил он.

Тема "кремлевского списка" не поднималась, добавил глава ВТБ.