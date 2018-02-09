ФАС рассмотрит дела по национальному роумингу против "большой четверки" в феврале

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит дела по национальному роумингу против МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2 в феврале, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело против "Вымпелкома" будет рассмотрено 12 февраля, против "Мегафона" - 13 февраля, "МТС" и "Теле2" - 22 февраля, отмечается в сообщении.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что служба рассчитывает на завершение дел по национальному роумингу в январе 2018 года. "Вымпелком" уже представил свои предложения по снижению тарифов, от остальных операторов предложения ожидаются в январе, говорил замглавы ФАС в конце 2017 года. В противном случае ФАС выдаст операторам предписание, а также может изъять необоснованно полученный дополнительный доход от завышенных тарифов в национальном роуминге, уточнял он. До этого Голомолзин говорил, что ведомство ожидает изменения операторами тарифов в национальном роуминге до вынесения им предписаний.

Национальный роуминг действует в том случае, если у оператора нет собственной инфраструктуры в регионе и телефон может подключиться к сети другого оператора. Антимонопольные дела в отношении "большой четверки" операторов связи ("Вымпелкома", МТС, "Мегафона" и Tele2) ФАС возбудила в августе 2017 года из-за монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Как отмечало ведомство, тариф на услуги связи в роуминге включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке, и косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.