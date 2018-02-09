Fitch повысило рейтинг "Фосагро" до "BBB-" с "BB+" со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги "Фосагро" в иностранной и национальной валюте до "BBB-" с "BB+". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Повышение рейтинга обусловлено улучшающимся бизнес-профилем "Фосагро", например, увеличением производства азотных и фосфатных удобрений более чем на 50% с 2012 года", - отмечает Fitch.

По итогам 2017 года "Фосагро" увеличила продажи удобрений на 12,2% - до 8,1 млн тонн.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи - их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко. В свободном обращении находятся около 25,87% акций, в репо заложено 2,117% уставного капитала компании. Акции "Фосагро" котируются на Лондонской и Московской биржах.