Инжиниринговый офис КамАЗа создадут на базе петербургского политехнического института

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Инжиниринговый офис Камского автомобильного завода (КамАЗ) создадут на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в течение ближайших двух месяцев, сообщил в пятницу ТАСС проректор вуза по перспективным проектам и соруководитель рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

"Он будет открыт в ближайшие два месяца, будет подписано соглашение [между вузом и заводом]", - сказал Боровков.

На пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС он уточнил, что офис займется работой по модернизации платформ автомобилей. "Будут реализовываться проекты по модернизации существующей платформы К4 и новой К5. Также всех интересует движение в сторону электротрнаспорта, а также беспилотных автомобилей, но это совсем уже далекая перспектива", - отметил проректор вуза.

Он также добавил, что офис также займется проектам "за которые КамАЗ до этого не брался". "Раскрывать подробностей пока не буду, они хотят выйти за рамки традиционных автомобилей, которые они не делали ранее. Движение будет в сторону легкового [автотранспорта]", - отметил Боровков.

КамАЗ - российский автозавод, основное производство которого расположено в городе Набережные Челны в Татарстане. Основанное в 1976 году предприятие выпускает грузовые автомобили, в том числе тягачи и самосвалы, а также дизельные двигатели. В настоящее время предприятие входит в состав корпорации "Ростех".

Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого - одно из старейших многофункциональных высших учебных заведений в России, основанное в 1899 году. Он носит статус национального исследовательского университета. В нем обучается более 25 тыс. студентов и работает свыше 500 профессоров, а также более 20 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук.