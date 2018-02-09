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Индекс Dow Jones упал более чем на 300 пунктов

Экономика и бизнес
9 февраля, 20:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, февраля. /ТАСС

В минувший понедельник он рухнул на рекордные 1175 пунктов

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© EPA-EFE/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones упал на 311 пунктов, или на 1,31%, до 23548. Индекс S&P 500 понизился на 22 пункта, или на 0,86%, до 2558, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 0,96%, или на 66 пунктов, до 6708.

Накануне к закрытию сессии индекс Dow Jones упал на 1033 пункта, или на 4,15%, до отметки 23860, а в минувший понедельник он рухнул на рекордные 1175 пунктов (4,6%), до отметки 24 345 пунктов.

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Почему обвалился американский индекс Dow Jones

"Складывается ощущение, что мы всю неделю находимся под артобстрелом", - заявил в интервью газете The Wall Street Journal Майкл Антонелли, трейдер в финансовой компании Baird. По его словам, многие участники рынка сейчас испытывают сильный стресс, однако нынешняя ситуация на рынке не свидетельствует о грядущем экономическом спаде.

"Рынок ценных бумаг - это еще не вся экономика, - подчеркнул он. - На рынке возможны приступы паники, однако это не служит указанием на то, что на горизонте появился признак экономического спада".

По мнению эксперта банка JPMorgan Керри Крейга, "нынешняя ситуация связана с тем, что участники рынка не свыклись еще с мыслью о том, что ФРС может в течение нынешнего года поднять уровень учетной ставки". По его мнению, очень многое будет зависеть от ожидаемой на будущей неделе публикации данных о темпах инфляции в США.

"Это будет ключевым индикатором, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - Если ситуация с инфляцией будет стабильна, то это успокоит рынки, однако если темпы инфляции возрастут, то это может привести к новым потрясениям на рынках".

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