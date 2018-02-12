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WP: Трамп предлагает сократить бюджетные расходы на $3 трлн за 10 лет

Экономика и бизнес
12 февраля, 6:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, февраля. /ТАСС

Газета при этом подчеркивает, что проект бюджета президента не сможет достичь поставленной цели, так как американское правительство "тратит больше денег, чем приносят доходы"

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ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября) предложит сократить бюджетные расходы на $3 трлн в течение последующих 10 лет. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

При этом издание подчеркивает, что проект бюджета президента не сможет достичь давней цели республиканцев по ликвидации дефицита, так как американское правительство "тратит больше денег, чем приносят доходы". Так, в 2017 году дефицит бюджета составил $666 млрд, а в 2019 году его прогнозируют на уровне $1,1 трлн. В опубликованном в воскресенье заявлении Белый дом пояснил, что проект бюджета "добивается финансовой дисциплины для расходов Вашингтона, которую многие в сегодняшней политической конъюнктуре отвергают, но которая остается более важной, чем когда-либо".

В понедельник Трамп, в частности, предложит выделить $200 млрд из федерального бюджете на программу по модернизации инфраструктуры, а также $23 млрд - на обеспечение безопасности границ и усиление иммиграционного контроля ($18 млрд из них пойдут на сооружение стены), $85,5 млрд - на программы оказания медицинской помощи ветеранам и $17 млрд на следующие два года - для борьбы с распространением опиоидов в США.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

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