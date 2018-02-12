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Путин заявил, что России нужно увеличивать свою долю в высокотехнологичных сферах в мире

Экономика и бизнес
12 февраля, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Глава государства также поблагодарил руководителя дирекции Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Павла Сорокина за участие в переговорах по сделке ОПЕК+

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. России нужно увеличивать свое влияние в высокотехнологичных сферах в мире. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурсе "Лидеры России".

Один из конкурсантов - руководитель дирекции Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго РФ Павел Сорокин рассказал, в частности, о своем участии в переговорах при заключении сделки ОПЕК+ по ограничению уровня добычи нефти.

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Путин, комментируя его выступление, отметил важность для страны иметь значимое влияние на той или иной площадке, чтобы выступать в роли консолидатора. "Почему здесь (в сделке с ОПЕК - прим. ТАСС) так сыграли достаточно эффективно - во-первых, мы смогли договориться с иностранными партнерами, во вторых - мы смогли консолидировать позицию нефтяников внутри страны. А, в-третьих, и самое главное - от нашей позиции многое зависит", - сказал президент.

"Поэтому вряд ли [мы] что-то сможем консолидировать, если ничего не значим в той или иной сфере. Поэтому нам, конечно, нужно заняться тем, чтобы увеличивать свою долю прежде всего в высокотехнологичных сферах. Тогда мы точно сможем повторять такой успех и на других направлениях", - подчеркнул Путин.

Он выразил благодарность Сорокину за участие в переговорах по сделке ОПЕК+. Он также поинтересовался, сколько тот работает в структурах Минэнерго и, узнав, что 2,5 года, заметил с улыбкой: "Пора повышать вас". "Я уверен, Александр Валентинович [Новак, министр энергетики РФ] обратит на это внимание", - заключил президент.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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