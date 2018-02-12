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Новые рейсы из Ростова-на-Дону в Казань и Минеральные Воды откроются весной

Экономика и бизнес
12 февраля, 17:51 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 12, февраля. /ТАСС

Сообщается, что по новым направлениям рейсы будут осуществляться три раза в неделю

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" открывает рейсы из нового ростовского аэропорта Платов в Казань и Минеральные Воды с апреля. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания "Азимут" запускает продажу авиабилетов на весенне-летний период на рейсы по новым направлениям из Ростова-на-Дону в Казань и Минеральные Воды. Новые направления с апреля этого года будут обслуживаться три раза в неделю. Вылет в столицу Татарстана по понедельникам, средам, пятницам, рейсы в Минеральные Воды будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.

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Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Досье

Кроме того, на действующих маршрутах перевозчик с весны увеличивает количество рейсов, в Самару полеты будут осуществляться три раза в неделю, в Махачкалу - пять.

Как рассказала ТАСС директор Ассоциации туристических агентств Ростовской области Наталья Косьмина, открытие новых рейсов в Казань и Минеральные Воды увеличит интерес жителей региона к посещению этих городов из-за удобной логистики.

"Минеральные Воды - это для нас город, который соседствует с нами, очень активно продаем туда туры. Единственное, раньше продавали только санатории, здравницы, пансионаты, без дороги. В основном, туристы добирались своим ходом - на машине либо поездом, так что рейс этот очень нужен был. Казань - одна из жемчужин, так что тоже все очень актуально", - сказала она, добавив, что новые рейсы будут популярны и среди представителей бизнес-сообщества области.

Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов принял 1576 рейсов и обслужил 347,9 тыс. пассажиров. Базовым перевозчиком аэропорта является авиакомпания "Азимут", которая выполняет рейсы из Ростова- на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск и другие города.

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