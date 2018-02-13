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Индекс Dow Jones к закрытию сессии вырос на 410 пунктов

Экономика и бизнес
13 февраля, 2:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, февраля. /ТАСС

Индекс достиг отметки 24601

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НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones к закрытию сессии в понедельник продемонстрировал уверенный рост - на 410 пунктов или на 1,7% и достиг отметки 24601. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 36 пунктов, или на 1,39%, до 2656, а индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,56%, или на 107 пунктов, до 6981.

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Почему обвалился американский индекс Dow Jones

В минувший понедельник индекс Dow Jones рухнул на рекордные 1175 пунктов (4,6%) до отметки 24345 пунктов, а в четверг на прошлой неделе - упал на 1033 пункта или на 4,15% до отметки 23860.

Старший аналитик в компании LPL Financial Райан Детрик в интервью телекомпании CNN после закрытия сессии не исключил возможности новых потрясений на рынках. "Мы пока еще не миновали период трудностей, - считает он. - Это просто реакция на чрезмерный сброс активов, случившийся на прошлой неделе".

"Сильнейшие колебания на рынке на прошлой неделе безусловно заставили инвесторов понервничать, - отметил в свою очередь руководитель департамента по операциям с ценными бумагами US Bank Wealth Management Терри Сэндвен. - Еще рано говорить о том, что самый напряженный этап остался позади".

В то же время руководитель департамента по операциям с ценными бумагами инвестиционного банка Goldman Sachs Дэвид Костайн не видит признаков того, что экономике грозит спад. "Вероятность спада остается невысокой, учитывая уверенные темпы роста ВВП в мире и благоприятные финансовые условия", - отметил он.

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