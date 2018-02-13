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На нефтегазовую выставку EGYPS-2018 привезли свою продукцию 17 российских компаний

Экономика и бизнес
13 февраля, 3:49 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

Египет является одним из ключевых векторов работы Российского экспортного центра в Африке, заявил управляющий директор по нефинансовой поддержке РЭЦ Константин Евстюхин

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КАИР, 13 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Семнадцать российских компаний привезли свою продукцию на нефтегазовую выставку EGYPS-2018, которая открылась в понедельник в Каире. 14 из них, в том числе такие крупные, как "Зарубежнефть" и Росгеология, представлены на объединенном стенде РФ, впервые организованном Российским экспортным центром (РЭЦ).

Российские предложения

Как рассказал в интервью российским журналистам управляющий директор по нефинансовой поддержке РЭЦ Константин Евстюхин, Египет является одним из ключевых векторов работы центра в Африке, прежде всего в Северной и Центральной. "Результаты прошлого года убеждают нас активно развивать это направление, - сообщил он. - По сравнению с 2016 годом товарооборот у нас вырос на 162%. Экспорт российской продукции в Египет довольно диверсифицирован, и значительную часть - порядка 20% - составляет машинотехническая продукция и элементы этого оборудования в нефтегазовой области".

С 2017 года, пояснил Евстюхин, РЭЦ проводит государственную программу по продвижению экспорта, прежде всего в формате выставок и ярмарок. "Предложения, которые привезли наши компании, можно разделить на три части: системы управления или программного обеспечения процессов нефтепроизводства, оборудование и комплектующие для добычи нефти: клапаны, затворы и другое специфическое оборудование, а также системы мониторинга добычи нефти: монометры и другое оборудования", - сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам представителя РЭЦ, компаниям есть что предложить. "Важно, что за последние три года у нас в рамках госпрограммы по импортозамещению многие компании в области нефти и газа обросли определенными производственными компетенциями, предлагают референтное оборудование, уже, к слову, внедренное на объектах "Газпрома" и "Роснефти", - отметил он. - Поэтому мы с большим энтузиазмом смотрим на то развитие, которое может получить эта выставка, у нас подготовлена деловая программа, и надеемся на активное участие многочисленных компаний Египта и Северной и Центральной Африки. Безусловно, основное для нас - это сделки и контракты, которые будут заключены по итогам".

Через Египет - далее в Африку

Российская сторона рассматривает Египет также в качестве хаба для выхода на африканский регион. "Совместно с Минпромторгом мы сейчас активно участвуем в создании российской промышленной зоны в Египте, уже смотрели, что предлагает египетская сторона, и именно с целью выхода на рынок Северной и Центральной Африки, - сказал собеседник. - Поэтому этот хаб при создании этой зоны будет играть ключевую роль".

Вопрос об участии компаний из РФ в промзоне в Египте сейчас находится в стадии проработки. Речь идет о нефтегазовой сфере, автомобильной промышленности, сельхозтехнике.

"Предварительная заинтересованность есть от компаний, но всем понятно, что это серьезные бизнес-планы и инвестиции. Конкретно о чем-то пока говорить рано, - заметил Евстюхин. - Сейчас для нас важно завести сюда российский бизнес, организовать знакомство с местным рынком, поэтому в рамках ярмарки мы акцентировались только на деловой программе".

Что такое EGYPS

Международная конференция-выставка EGYPS-2018 проводится второй год подряд и продлится до 14 февраля. В рамках реализуемого Египтом национального проекта по преобразованию страны в региональный нефтегазовый центр он предоставляет площадку для обмена опытом в этой сфере, презентации новейших технологий и инвестиционных возможностей, в том числе на рынке республики. Выставка, как отмечают ее организаторы, нацелена на привлечение важных игроков отрасли для определения будущего энергетического сектора в регионе, представления их планов и расширения возможностей для исключительного сотрудничества.

В этом году на EGYPS заявлены около 400 местных и международных компаний, которые демонстрируют свои возможности и потенциал на площади в 20 тыс. кв. м. В течение трех дней работы будет проведено около 40 сессий. Свое участие в EGYPS-2018 подтвердили, помимо России, более 30 стран, в том числе Бахрейн, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Канада, Китай, Норвегия, ОАЭ, Республика Корея, Саудовская Аравия, США, Франция.

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