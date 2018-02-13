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Пост президента НЛМК может занять старший вице-президент Федоришин

Экономика и бизнес
13 февраля, 17:23 UTC+3

С 2012 года эту должность занимает Олег Брагин

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) утвердил кандидатуру старшего вице-президента компании Григория Федоришина на должность президента, председателя правления компании. Об этом сообщает НЛМК.

С 2012 года пост президента занимает Олег Багрин.

"Совет директоров ПАО НЛМК на заседании 13 февраля рассмотрел поступившее от мажоритарного акционера предложение о выдвижении кандидата на должность президента (председателя правления). Для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО НЛМК утверждена кандидатура Григория Федоришина", - говорится в сообщении. Внеочередное собрание акционеров компании пройдет 12 марта 2018 года в форме заочного голосования.

Акционеры, владеющие не менее 2% голосующих акций, были вправе предложить кандидатов для избрания на должность президента до 12 февраля 2018 года.

Группа НЛМК - международный производитель стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса с активами в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Основной владелец НЛМК - Владимир Лисин. Принадлежащие ему 84% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. В свободном обращении находится 16% акций.

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