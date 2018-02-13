Крупнейшее предприятие в КЧР может увеличить площадь садов из-за ограничения импорта яблок

ЧЕРКЕССК, 13 февраля. /ТАСС/. Хозяйство "Сады Карачаево-Черкесии", которое после выхода на полную мощность будет самым крупным производителем фруктов в республике, рассмотрит возможность увеличить площади интенсивных садов, если ограничения на импорт яблок в РФ продержатся несколько лет. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Владимир Чернов.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил с 14 февраля ввоз в РФ свежих яблок с 31 белорусского предприятия. Это не первый запрет на импорт фруктов. Ранее был ограничен завоз продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии, что стало ответом на санкции, введенные рядом стран в отношении РФ с 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

"Если будет существенно сокращаться импорт, то будет меньше яблок на рынке, в сетевых магазинах, и, как следствие, возникнет определенный дефицит. Мы - молодая организация, мы еще выходим на полную мощность, поэтому быстро на это не отреагируем. Но, если ситуация сохранится, в будущем будем прогнозировать увеличение площадей с целью наращивания в дальнейшем объемов производства", - сказал Чернов, добавив, что о конкретных параметрах расширения "говорить пока рановато".

Он отметил, что дефицит яблок в рационе россиян есть уже сейчас: в стране потребляют гораздо меньше яблок, чем предписано медицинскими нормами. Несмотря на то, что яблоки выращивают даже в центральной полосе России и более северных регионах, большая часть продукции на рынке - импортная. Причем большая часть яблок, которые завозятся в Россию из Белоруссии, выращены в странах, откуда их нельзя поставлять в РФ напрямую из-за введенных в последние годы ограничений.

"Эти яблоки идут под маркой якобы белорусских, хотя Белоруссия не имеет возможности выращивать столько яблок. И, думаю, Россельхознадзор просто-напросто отследил цепочку, и адресно перекрыл импорт от посредников. В таком случае, фактически отстаиваются ранее введенные санкции", - считает собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в КЧР в настоящее время идет возрождение садоводства, и "Сады Карачаево-Черкесии" - один из первых производителей фруктов. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 800 млн рублей, уже вложено 400 млн, высажено 130 га садов. Пока предприятие выращивает только яблоки, в будущем планирует заняться грушами, черешней и сливами.