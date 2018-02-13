Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый премьер-министр Дагестана поручил разработать программу развития промпарков

Экономика и бизнес
13 февраля, 18:39 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, февраля. /ТАСС

В пресс-службе правительства республики уточнили, что сегодня в Дагестане реализуется 30 инвестиционных проектов на сумму порядка 22 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава правительства Дагестана Артем Здунов

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Дагестана Артем Здунов, назначенный на эту должность 7 февраля 2018 года, поручил республиканскому министерству промышленности разработать программу развития промышленных парков на территории региона. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"Нам необходимо разработать специальную программу по развитию промпарков. Однако прежде чем предлагать муниципалитетам создавать парковые инфраструктуры и звать инвесторов, стоит сначала в обязательном порядке решать земельные вопросы, чтобы потом не возникало проблем", - приводит пресс-служба слова Здунова.

Кроме того, новый премьер рекомендовал региональному минпрому усилить взаимодействие с федеральным Фондом развития промышленности, а также работать над увеличением количества оборонзаказов и числа отраслевых проектов. Как уточнили в пресс-службе правительства, сегодня в Дагестане реализуется 30 инвестиционных проектов на сумму порядка 22 млрд рублей.

Также во вторник новый премьер-министр ознакомился с работой минэкономразвития Дагестана, отметили в пресс-службе. При этом он обратил внимание на недопустимость "пустых вложений" по линии обоих министерств.

"Министерство экономики должно быть центром инфраструктурного развития. Основные программы капитальных вложений надо формировать именно здесь. Транспортники строят дороги, строители занимаются строительной инфраструктурой, но - что, зачем и где? - определяется здесь", - цитирует пресс-служба главу республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что Здунов был назначен премьер-министром Дагестана 7 февраля. За день до этого врио главы республики Владимир Васильев отправил в отставку правительство Дагестана после того, как были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов и двое его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова в хищении денежных средств из бюджета республики, выделенных для реализации социальных программ на территории региона, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. До назначения главой правительства Дагестана Здунов возглавлял Минэкономики Республики Татарстан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Страны
Россия
Персоны
Васильев, Владимир Абдуалиевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
6
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама