Новый премьер-министр Дагестана поручил разработать программу развития промпарков

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Дагестана Артем Здунов, назначенный на эту должность 7 февраля 2018 года, поручил республиканскому министерству промышленности разработать программу развития промышленных парков на территории региона. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

"Нам необходимо разработать специальную программу по развитию промпарков. Однако прежде чем предлагать муниципалитетам создавать парковые инфраструктуры и звать инвесторов, стоит сначала в обязательном порядке решать земельные вопросы, чтобы потом не возникало проблем", - приводит пресс-служба слова Здунова.

Кроме того, новый премьер рекомендовал региональному минпрому усилить взаимодействие с федеральным Фондом развития промышленности, а также работать над увеличением количества оборонзаказов и числа отраслевых проектов. Как уточнили в пресс-службе правительства, сегодня в Дагестане реализуется 30 инвестиционных проектов на сумму порядка 22 млрд рублей.

Также во вторник новый премьер-министр ознакомился с работой минэкономразвития Дагестана, отметили в пресс-службе. При этом он обратил внимание на недопустимость "пустых вложений" по линии обоих министерств.

"Министерство экономики должно быть центром инфраструктурного развития. Основные программы капитальных вложений надо формировать именно здесь. Транспортники строят дороги, строители занимаются строительной инфраструктурой, но - что, зачем и где? - определяется здесь", - цитирует пресс-служба главу республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что Здунов был назначен премьер-министром Дагестана 7 февраля. За день до этого врио главы республики Владимир Васильев отправил в отставку правительство Дагестана после того, как были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов и двое его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова в хищении денежных средств из бюджета республики, выделенных для реализации социальных программ на территории региона, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. До назначения главой правительства Дагестана Здунов возглавлял Минэкономики Республики Татарстан.