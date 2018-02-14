Свыше 200 единиц оборудования для маркировки получат фармкомпании России в этом году

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Свыше 200 комплектов оборудования для маркировки товаров получат российские фармацевтические компании в текущем году. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель продуктового направления "Фарма" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Антон Харитонов.

"Мы планируем поставить фармацевтическим компаниям более 200 комплектов оборудования для сериализации и агрегации до конца года", - сказал он. Харитонов напомнил, что в конце 2017 года была запущена программа локализации в России производства оборудования для маркировки лекарственных препаратов на мощностях дочерней структуры Ростеха - концерна "Автоматика".

По его словам, для реализации всех циклов проекта по маркировке лекарственных товаров в России организация привлекает лучшие мировые технологии, которые способны снизить стоимость оборудования в ходе локализации. "Сейчас проводится финальная оценка технических решений, что позволит снизить стоимость оборудования для российских производителей на 20-30% по сравнению с зарубежными аналогами уже на первом этапе проекта", - отметил Харитонов.

Он пояснил, что отсутствие на российском рынке оборудования и программного обеспечения для маркировки препаратов поставило задачу обеспечения отечественными решениями в этой области.

В феврале прошлого года для защиты жизни и здоровья потребителей, ограждения их от контрафактных лекарственных препаратов, в России стартовал эксперимент по маркировке лекарственных средств, который позволяет проследить путь препарата от завода до аптеки. Каждая индивидуальная потребительская упаковка лекарств будет нести уникальный код с информацией о производителе, самом товаре, используя который все участники рынка сообщают о передвижении товара по логистической цепи в единую информационную систему.

Помимо локализации производства оборудования для маркировки, ЦРПТ является оператором пилотного проекта по маркировке и прослеживанию табачной продукции, а также участвует в создании концепции маркировки и прослеживаемости для Евразийского экономического союза.