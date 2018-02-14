Американская компания откроет в Липецке производство электротехники

ЛИПЕЦК, 14 февраля. /ТАСС/. Американская компания Honeywell откроет в Липецке предприятие по производству электротехники. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации региона по итогам встречи главы администрации Олега Королева с руководителем американской компании Шейном Теджерати.

"Ввод завода в строй запланирован на весну текущего года, он разместится в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Липецк", - сказали в пресс-службе. Как ожидается, новое предприятие будет выпускать электротехническую продукцию, системы автоматизации, системы пожарообнаружения, газовые детекторы, средства индивидуальной защиты.

"Бизнес-структуры США с середины 1990-х годов проявляют инвестиционный интерес к Липецкой области и сегодня можно уверенно говорить о формирующемся кластере американских производств в регионе", - сказал на встрече Королев. В свою очередь Теджерати заметил, что новое предприятие станет залогом будущего развития компании в России и улучшения поддержки партнеров в странах Таможенного союза.

Объем инвестиций в создание нового производства в Липецке составил более 700 млн рублей. Предприятие обеспечит новыми рабочими местами свыше сотни специалистов.