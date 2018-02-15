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Товарооборот между Россией и Таиландом за 2017 год увеличился более чем на 60%

Экономика и бизнес
15 февраля, 7:50 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 15, февраля. /ТАСС

Показатель достиг отметки $3,13 млрд

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БАНГКОК, 15 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Таиландом за 2017 год увеличился на 61,2% и достиг отметки $3,13 млрд, впервые показав положительный результат за последние три года. Об этом ТАСС в четверг сообщили в таможенном департаменте королевства.

По его данным, наибольшую динамику роста продемонстрировал экспорт таиландских товаров на российский рынок - 79,15%. В тоже время импорт российских товаров в Таиланд, немалую долю в объеме которого занимают нефтепродукты, вырос на 53,6%. Тем не менее торговый баланс остается положительным для РФ: в королевство поставляется товаров более чем на $2 млрд, а вывозится только на $1 млрд.

Правительства России и Таиланда ставят задачу довести двусторонний товарооборот между странами до $10 млрд. Однако с 2014 года объем торговли постоянно снижался вплоть до 2017 года. Несмотря на демонстрируемый рост, показатели трехлетней давности пока не достигнуты. Согласно таиландской таможенной статистике, в 2014 году торговый оборот России и Таиланда составлял $4,9 млрд.

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