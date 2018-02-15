Шесть крупных трейдеров в Татарстане подозреваются в ценовом сговоре при закупках молока

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Татарстан возбудило дело по признакам ценового сговора при закупках молока в отношении шести крупных региональных трейдеров, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, выступая на итоговой коллегии ведомства, заявил, что на молочном рынке республики есть не совсем добросовестные посредники. При этом Татарстан по итогам 2017 года занял первое место в России по объемам производства молока.

"В списке ответчиков - крупнейшие игроки регионального рынка - ГК "Канталь", "Молочная усадьба", "АгроМол", "Молочная индустрия", "СелЭнерго", "ОМК Групп", "Молочный край", "Молком", "Файза" и "Дружба" <…> Средние закупочные цены при покупке молока непосредственно у сельхозпроизводителей оказались выше, нежели те, по которым молоко у сельхозпроизводителей закупают трейдеры. Переработчики берут молоко от 21 до 26,5 рублей за килограмм, трейдеры - от 18,5 до 23,5 рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что это свидетельствует "о наличии в действиях трейдеров соглашения, которое повлекло установление экономически необоснованных низких закупочных цен на сырое молоко в зимний период, что является нарушением ч.1 ст.11 Федерального закона "О защите конкуренции".

В регионе работают более 100 трейдеров. Шесть самых крупных компаний производят закупки в объеме от 50 тонн в сутки. За девять месяцев 2017 года "Молочная индустрия" реализовала молока на сумму более чем 3 млрд рублей, ГК "Канталь" - более чем на 900 млн рублей, "СелЭнерго" - более чем на 300 млн рублей, отмечает УФАС.

Как сообщалось, в 2017 году в Татарстане произведено 1,8 млн тонн молока, что на 2,7% больше, чем годом ранее.