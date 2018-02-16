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Правительство Японии предложило избрать Харухико Куроду главой центробанка на второй срок

Экономика и бизнес
16 февраля, 7:54 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 16, февраля. /ТАСС

Это первый за 50 лет случай, когда глава регулятора будет занимать свой пост более пяти лет

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ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Японское правительство в пятницу предложило парламенту страны избрать главой Банка Японии (центробанка) Харухико Куроду на второй пятилетний срок после истечения его полномочий в апреле. Об этом сообщил телеканал NHK.

Поскольку в обеих палатах парламента большинство принадлежит правящей Либерально-демократической партии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и младшему партнеру по коалиции партии "Комэйто", итоговое назначение Куроды станет формальностью. Это первый случай в Японии за последние 50 лет, когда председатель центробанка будет занимать эту должность более пяти лет.

Курода стал главой Банка Японии в 2013 году. Он считается одним из главных инициаторов программы экономических реформ, получившей название "абэномика". Курода придерживается сверхмягкой денежной политики, нацеленной на достижение регулируемого повышения темпов ежегодного роста инфляции до 2%. Это привело к снижению курса японской валюты по отношению к доллару и рекордным доходам японских корпораций, ориентированных на внешние рынки.

Регулятор уже неоднократно отодвигал сроки увеличения инфляции до уровня 2%. Сейчас в качестве наиболее вероятного периода для этого рассматривается вторая половина 2019 года.

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