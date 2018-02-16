Новикомбанк не будет передавать связанные с гособоронзаказом кредиты Промсвязьбанку

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Новикомбанк, принадлежащий госкорпорации "Ростех", не будет передавать кредитные обязательства, связанные с гособоронзаказом, Промсвязьбанку, поскольку это может привести к нарушению отлаженной работы предприятий ОПК и смежных отраслей промышленности. Об этом сообщил журналистам замглавы Ростеха Игорь Завьялов.

"Речи о передаче кредитных обязательств наших компаний из Новикомбанка в Промсвязьбанк не идет. Новикомбанк является 100% дочерней структурой Ростеха и на протяжении многих лет обеспечивает кредитование большинства предприятий корпорации. Разрушение сложившихся экономических и финансовых связей может привести к нарушению отлаженной работы предприятий ОПК и смежных отраслей промышленности", - сказал он.

Завьялов отметил, что "в условиях санкционных ограничений, введенных в отношении многих организаций Ростеха, Новикомбанк продолжает финансировать их деятельность в рамках исполнения гособоронзаказа и реализации военно-технического сотрудничества".

"Профессиональные кадры банка, услуги корпоративного казначейства, наша ИТ-инфраструктура, филиальная сеть и возможность дистанционного сервиса позволяют обеспечить оптимальное обслуживание исполнения госконтрактов, в том числе в рамках военно-технического сотрудничества. Осуществляется эффективный контроль за целевым использованием средств. Тем самым обеспечивается защита и сохранность бюджетных средств", - добавил Заявьялов.

Ранее сообщалось, что ВТБ передаст Промсвязьбанку кредитный портфель и обслуживание клиентов - предприятий оборонно-промышленного комплекса, в первую очередь попавших под санкции. На базе санируемого сейчас Промсвязьбанка будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Объем активов, которые планируется передать, глава ВТБ Андрей Костин не озвучил.

Как заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов, Промсвязьбанк может получить от других кредитных организаций до 1 трлн рублей кредитов, выданных предприятиям ОПК. При этом передача активов будет сопровождаться передачей капитала.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

Как заявляли в ЦБ, докапитализация Промсвязьбанка и его передача государству должна состояться в течение первого квартала 2018 года.