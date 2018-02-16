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Курс евро на торгах Московской биржи опустился ниже 70 рублей впервые со 2 февраля

Экономика и бизнес
16 февраля, 18:24 UTC+3

Курс доллара упал до 56,2 рубля

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Michael Probst

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже в ходе сегодняшних торгов упал на 60 копеек - до 69,92 рубля. впервые со 2 февраля 2018 года.

Курс доллара упал на 19 копеек - до 56,2 рубля.

Стоимость валют снижается на фоне некоторого укрепления цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,2% - до $64,5 за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,45% - до 2255,27 пункта, а РТС вырос на 0,08%, до 1263,27 пункта, следует из данных торгов.

"На следующей неделе мы ожидаем, что индекс Мосбиржи будет торговаться в коридоре 2200-2250 пунктов ввиду ожидаемой нами нисходящей динамики по котировкам нефти", - комментирует аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева.

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