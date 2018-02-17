Власти США решили сдать в аренду часть акватории Мексиканского залива под добычу ресурсов

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел США, в сферу ответственности которого входят в том числе природные ресурсы, намерено сдать в аренду 312,8 тыс. кв. километров прибрежных территорий в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме и Флориде под разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений. Об этом в пятницу сообщил первый замглавы ведомства Дэвид Бернхардт, слова которого приводятся на сайте министерства.

"Ответственная разработка наших энергоресурсов на море является столпом американской стратегии энергетического доминирования. Серьезная программа по добыче ресурсов в прибрежной полосе даст возможность поддержать десятки тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и позволит нам отапливать дома, заправлять машины и питать нашу экономику", - сказал Бернхардт. Первый замминистра при этом заверил, что в США применяются самые высокие в мире стандарты технологической безопасности при добыче нефти и газа.

Всего власти США намерены предложить 312,8 тыс. кв. километров (77,3 млн акров) на шельфе в Мексиканском заливе. Речь идет о побережье пяти штатов - Техаса, Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Флориды. Начало продажи намечено на 21 марта этого года. В министерстве отмечают, что это станет крупнейшей сделкой в истории США.

Полученные средства будут перечислены напрямую минфину, в бюджеты штатов, а также в фонды по сохранению природы. Условия аренды будут включать в себя применение в обязательном порядке мер по защите биологических ресурсов, смягчению потенциального негативного влияния на окружающую среду и предотвращению возможных конфликтов.