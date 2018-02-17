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Торгпред РФ: новые шаги США указывают на рост протекционизма в их торговой политике

Экономика и бизнес
17 февраля, 6:46 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Решение об ограничении поставок алюминия и стали из-за рубежа Дональд Трамп должен принять к середине апреля этого года

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ВАШИНГТОН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новые предложения властей США, призванные ограничить поставки алюминия и стали на американский рынок из-за рубежа, отражают рост протекционизма в торговой политике Вашингтона. Кроме того, эти шаги американской администрации плохо увязываются с ее собственными масштабными планами, нацеленными на модернизацию инфраструктуры в США. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС торговый представитель России в США Александр Стадник, комментируя объявленные ранее в тот же день решения министерства торговли США, которые касались импорта алюминия и стали.

Оценки специалиста

"С одной стороны, подготовка таких докладов и предлагаемых в них мер свидетельствует о росте протекционизма в торговой политике США, что, в общем-то, давно уже было отмечено и не только нами", - сказал Стадник.

"С другой стороны, - подчеркнул российский специалист, - на мой взгляд, это не вполне вяжется с грандиозными планами по модернизации инфраструктуры, о которых недавно заявлял президент США Дональд Трамп". "Понятно, что при реализации крупных инфраструктурных проектов металлургическая продукция - это один из ключевых товаров. В этом случае ограничение импорта на рынок США может повлечь рост цен внутри страны на такого рода продукцию. И, соответственно, привести к увеличению затрат на реализацию тех проектов по строительству новых железных дорог, мостов и тому подобного, что предусматривается планом модернизации инфраструктуры в объеме чуть ли не $1,5 трлн", - пояснил российский торгпред.

Предложения минторга США

Как сообщил минторг, Трампу рекомендовано применить крупные протекционистские меры против зарубежных поставщиков алюминия и стали в США.

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США хотят ввести протекционистские меры против поставщиков алюминия и стали, включая РФ

В отношении поставщиков алюминия предложено использовать три возможных варианта действий. Речь идет о таможенной пошлине в размере 7,7% "на весь экспорт алюминия из всех стран", таможенной пошлине в размере 23,6% "на все продукты из Китая, Гонконга, России, Венесуэлы и Вьетнама" и введении квоты, "равной 100% их экспорта в США в 2017 году, в отношении всех других государств", а также введении "квоты на весь импорт из всех стран, равной максимум 86,7% их экспорта в США в 2017 году". В случае со сталью также выработаны три варианта и предложено применить либо пошлины в размере "по меньшей мере 24% на весь экспорт стали из всех стран", либо "пошлины в размере по меньшей мере 53% на весь экспорт стали из 12 стран: Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Китая, Республики Корея, Коста-Рики, Малайзии, России, Таиланда, Турции, ЮАР и применении квоты в отношении других государств, равной 100% их экспорта в США в 2017 году", либо установлении "квоты на все продукты из всех стран, равной 63% их экспорта в США в 2017 году".

Эти рекомендации были выработаны по итогам специальных расследований, проведенных минторгом на основании положений национального торгового законодательства от 1962 года.

По свидетельству минторга, Трамп, в соответствии с требования этого законодательства, должен принять решения в отношении предложенных ему вариантов действий к 11 апреля по стали, и к 19 апреля - по алюминию. При этом министр торговли США Уилбур Росс, выступая на специальном брифинге для журналистов, подтвердил, что глава американской администрации способен также модифицировать предоставленные ему рекомендации или вообще не предпринимать никаких действий.

Росс не отрицал, что, в случае использования Вашингтоном каких-либо из упомянутых заградительных мер, затронутые иностранные торговые партнеры Соединенных Штатов скорее всего обратятся с жалобами в ВТО.

Как утверждает минторг США, он обнаружил в ходе проведенных расследований, что "объемы и обстоятельства стального и алюминиевого импорта "грозят нанести ущерб национальной безопасности", как это определяется" упомянутым торговым законом от 1962 года.

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Персоны
Росс, Уилбур Трамп, Дональд
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