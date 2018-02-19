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Mitsubishi отзывает в КНР 180 тыс. авто из-за проблем с герметичностью лобового стекла

Экономика и бизнес
19 февраля, 6:40 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 19, февраля. /ТАСС

Отзыв начнется с 13 апреля и затронет кроссоверы ASX, собранные на территории Китая в период с октября 2012 года по декабрь 2016 года

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Материал из 1 страницы
© EPA/IAN LANGSDON

ШАНХАЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Японская корпорация Mitsubishi Motors отзывает на китайском рынке 180 тыс. 348 кроссоверов ASX из-за проблем с герметичностью лобового стекла. Соответствующую заявку, как сообщает в понедельник агентство "Синьхуа", китайско-японское СП GAC Mitsubishi Motors подало на днях в Государственное управление по контролю за качеством, проверке и карантину КНР.

Отзыв начнется с 13 апреля и затронет кроссоверы, собранные на территории КНР в период с октября 2012 года по декабрь 2016 года. В заявлении производителя отмечается, что в данной партии автомобилей выявлен заводской дефект в герметичности лобового стекла, которое при дожде может пропускать воду через прокладку на стыке, где расположены стеклоочистители. В результате есть вероятность попадания воды в электронику стеклоочистителей, что может привести к их поломке во время дождя.

Производитель обязуется бесплатно устранить все технические проблемы.

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