Mitsubishi отзывает в КНР 180 тыс. авто из-за проблем с герметичностью лобового стекла

ШАНХАЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Японская корпорация Mitsubishi Motors отзывает на китайском рынке 180 тыс. 348 кроссоверов ASX из-за проблем с герметичностью лобового стекла. Соответствующую заявку, как сообщает в понедельник агентство "Синьхуа", китайско-японское СП GAC Mitsubishi Motors подало на днях в Государственное управление по контролю за качеством, проверке и карантину КНР.

Отзыв начнется с 13 апреля и затронет кроссоверы, собранные на территории КНР в период с октября 2012 года по декабрь 2016 года. В заявлении производителя отмечается, что в данной партии автомобилей выявлен заводской дефект в герметичности лобового стекла, которое при дожде может пропускать воду через прокладку на стыке, где расположены стеклоочистители. В результате есть вероятность попадания воды в электронику стеклоочистителей, что может привести к их поломке во время дождя.

Производитель обязуется бесплатно устранить все технические проблемы.