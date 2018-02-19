Правительство ужесточает правила размещения средств ФНБ в финансовых организациях

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, ограничивающее возможности размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в финансовых организациях. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"Внесенные изменения направлены на унификацию правового регулирования отношений, связанных с управлением средствами Фонда национального благосостояния и обеспечением их сохранности, достижение целей госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", - говорится в пояснительной записке.

Постановление запрещает размещать средства ФНБ на депозитах во Внешэкономбанке для обеспечения достаточности его капитала, а также на субординированных депозитах и в субординированных облигациях российских кредитных организаций для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства РФ. Также запрещается приобретать на средства ФНБ паи инвестиционных фондов, за исключением Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). При этом для последнего фонда устанавливается максимальная сумма вложений в 290 млрд рублей.

Кроме того, правительство запрещает использовать активы ФНБ для финансирования проектов, начатых после 1 января 2018 года до достижения объема ликвидной части фонда 7% прогнозируемого объема ВВП. "Размещение средств ФНБ в другие финансовые активы допускается в объемах, не приводящих к снижению ликвидной части средств ФНБ ниже уровня 7 процентов прогнозируемого объема валового внутреннего продукта", - также сказано в пояснительной записке.