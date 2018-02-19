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Структура Sollers утвердила программу облигаций на 20 млрд руб.

Экономика и бизнес
19 февраля, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках данной программы, составляет 15 лет

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Структура автомобильного концерна Sollers - "Соллерс-Финанс" утвердила бессрочную программу биржевых облигаций объемом до 20 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках данной программы, составляет 15 лет, отмечает компания. Ценные бумаги будут обращаться на Московской бирже.

Sollers - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими автопроизводителями, как Ford, SsangYong и Mazda. Концерн владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Мажоритарным акционером Sollers является его генеральный директор - Вадим Швецов.

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